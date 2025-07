Napoli | le novità di giornata alle porte del ritiro di Dimaro…

Napoli si prepara a una giornata ricca di novità, alle porte del ritiro di Dimaro. Tra le voci di mercato e le conferme provenienti da Firenze, il club partenopeo punta forte su Moise Kean della Fiorentina. Contatti frequenti e dettagli di ingaggio sono già stati avviati, testimoniando l’interesse concreto del Napoli per il talentuoso attaccante classe 2000. La strategia azzurra si fa sempre più chiara: rinforzare la rosa con un colpo di livello.

Kean-Napoli, conferme da Firenze. Arrivano conferme sull’interesse del Napoli per Moise Kean. I partenopei, come riferito da Firenzeviola.it, sono molto attivi sul profilo del centravanti della Fiorentina, con contatti che risultano essere recenti e continui e che riguardano anche i dettagli dell’ingaggio. Il ds azzurro, Manna, è da sempre un estimatore del classe 2000 che diventa quindi un obiettivo concreto della squadra Campione d’Italia per la prossima stagione. Lo stesso club di De Laurentiis sta infatti riscontrando difficoltà per chiudere la trattativa con Lorenzo Lucca, mentre per Darwin Nunez del Liverpool i costi dell’operazione paiono ancora più in salita. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com