Salvini chiede di ritirare emendamento sui pedaggi

Il dibattito sui pedaggi autostradali si infiamma, con Matteo Salvini che chiede il ritiro dell'emendamento condiviso da tutte le forze di maggioranza. La proposta, che mira ad adeguare il sovracanone, solleva dubbi e tensioni tra i protagonisti politici. La richiesta del Vicepremier potrebbe segnare un punto di svolta nel controverso fronte dei trasporti, lasciando aperta la strada a nuove discussioni e possibili interventi. Resta da vedere come evolverĂ la situazione nei prossimi giorni.

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini chiede di ritirare l'emendamento, firmato dai relatori di tutte le forze di maggioranza, che intende adeguare il valore del sovracanone sui pedaggi autostradali. E' quanto si legge in una nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salvini chiede di ritirare emendamento sui pedaggi

