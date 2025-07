Ilva si ferma anche l’ultimo altoforno per controlli | produzione azzerata per 96 ore

Mentre il governo cerca di trovare una soluzione per salvare l’Ilva, la celebre acciaieria si ferma temporaneamente, lasciando Taranto senza produzione per ben 96 ore. Un episodio senza precedenti nella storia recente dello stabilimento, che sottolinea la complessità della situazione e il rischio di un’industria fondamentale al collasso. Questa pausa forzata segna un capitolo critico, che potrebbe avere ripercussioni durature sul futuro dell’Ilva e dell’economia locale.

Nei giorni in cui il governo prova a stringere per salvare l’ Ilva, l’acciaieria si ferma. Da lunedì 7 a giovedì 10 luglio, Taranto non avrà neanche un altoforno in marcia. Novantasei ore a produzione zero: un inedito. Nessuno, nemmeno in ambito sindacale, ricorda un giorno in cui l’ormai ex stabilimento più grande d’Europa non abbia prodotto acciaio. Neanche ai tempi di ArcelorMittal, quando l’allora amministratrice Lucia Morselli annunciò lo spegnimento degli altoforni ma non arrivò mai a fermare totalmente la produzione. L’unico altoforno ora attivo, l’ Afo4, verrà infatti fermato – come aveva anticipato Ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ilva, si ferma anche l’ultimo altoforno per controlli: produzione azzerata per 96 ore

