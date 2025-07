Roma multa da tre milioni per il Fair Play Finanziario | il comunicato

La Roma si trova sotto i riflettori internazionali: la UEFA ha annunciato una sanzione di 3 milioni di euro per aver leggermente oltrepassato gli obiettivi del Fair Play Finanziario nel bilancio 2023-24. Una decisione che mette in evidenza le sfide e le responsabilità dei club nel mantenere l’equilibrio economico, ma anche l’importanza di rispettare le regole per garantire un calcio più equo e sostenibile. La questione ora si fa ancora più complessa e intrigante...

La UEFA ha ufficializzato una sanzione da 3 milioni di euro nei confronti della Roma, colpevole – secondo l’organismo europeo – di aver “leggermente superato l’obiettivo intermedio” previsto dal Settlement Agreement firmato negli scorsi anni nell’ambito delle regole sul Fair Play Finanziario. La violazione riguarda l’ esercizio finanziario 2023-24 e coinvolge in particolare i parametri di break-even, ovvero l’equilibrio tra ricavi e costi, che la UEFA monitora per garantire la sostenibilitĂ dei club. Sebbene la Roma non abbia oltrepassato le soglie in modo grave, il superamento – definito “minimo” – è stato comunque sufficiente per far scattare una sanzione automatica, come previsto dall’accordo giĂ in essere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, multa da tre milioni per il Fair Play Finanziario: il comunicato

In questa notizia si parla di: roma - milioni - fair - play

UFFICIALE Zalewski all’Inter, alla Roma più di 6 milioni: fasce sguarnite - Le trattative in casa Roma sono al massimo fermento: dopo cessioni di successo e acquisti strategici, arriva un’altra operazione chiave che rafforza le casse giallorosse.

Roma, arriva la decisione della #UEFA in merito al Fair Play: multa da 3 milioni #ASRoma Vai su X

Fair Play Finanziario, la Roma deve incassare 18 milioni di euro entro il 30 giugno per rispettare i vincoli UEFA ed evitare sanzioni. Un obiettivo da raggiungere con cessioni o entrate straordinarie. Proprio su questo fronte potrebbe arrivare la chiave per n Vai su Facebook

Fair Play Finanziario, multa di 3 milioni per la Roma: ok della Uefa per Milan e Inter; Financial Fair Play, la Uefa multa la Roma: 3 milioni, ma niente restrizioni. Milan e Inter ok; Fair play finanziario, le decisioni della Uefa su Roma, Inter e Milan.

Roma, multa di 3 milioni dall'Uefa per il Fair Play Finanziario. Stangate per Chelsea e Barcellona. Ok Milan e Inter - Roma multata dall'Uefa per il Fair Play Finanziario. Riporta msn.com

Multe per violazione del fair play finanziario, 3 milioni alla Roma e stangata per il Chelsea - Arrivano le prime decisioni dalla Camera di Controllo Finanziario dei Club Uefa (CFCB) che ha annunciato le multe ai club monitorati nella stagione 2024- msn.com scrive