Non ci fu razzismo né violenza | archiviato il caso della lite tra turisti israeliani e la ristoratrice proPal di Napoli

In un clima di tensione e diffidenza, si è finalmente chiarito un episodio che aveva suscitato molte polemiche: il caso della lite tra turisti israeliani e la ristoratrice napoletana, Nives Monda. Il gip di Napoli ha accolto l’archiviazione, riportando la pace e dimostrando che in questa vicenda non ci fu razzismo né violenza. Il pubblico ministero ha richiesto…

Il gip di Napoli ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura partenopea nell’ambito del procedimento nato dalla lite, avvenuta a Napoli, tra due turisti israeliani e la ristoratrice napoletana pro Palestina Nives Monda. Ad annunciarlo, è stato l’avvocato Domenico Ciruzzi, nel corso di un incontro nella trattoria Taverna a Santa Chiara, dove avvenne la lite e di cui è titolare la donna. “Il pm – spiega il legale – chiede l’archiviazione perché non si ravvisa nella condotta di Monda alcuna violenza o minaccia. Al contrario di tutto quello che si è scritto e detto. Sono gli stessi querelanti a riferire come l’indagata non abbia mai minacciato direttamente le persone offese, non abbia avuto alcun tipo di contegno violento, tale circostanza viene inoltre confermata dallo stesso video prodotto in sede di querela, nel quale non vi è traccia di comportamenti minacciosi o violenti tenuti dalla querelata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: lite - napoli - turisti - israeliani

