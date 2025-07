FiPiLi incidente a Empoli in direzione mare | lunghe code

Un incidente sulla superstrada Fi-Pi-Li ad Empoli sta creando lunghe code e disagi in direzione mare. Quattro veicoli coinvolti e un traffico congestionato fino a Ginestra Fiorentina sono solo alcune delle conseguenze di questo episodio avverso. Le autorità sono già intervenute, ma le ripercussioni sulla viabilità si faranno sentire ancora a lungo. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e indicazioni su come evitare i principali rallentamenti.

Empoli, 4 luglio 2025 – Incidente  lungo la superstrada Fi-Pi-Li. È successo nel pomeriggio di venerdì 4 luglio a Empoli in direzione mare. Dalle prime informazioni sembra che nello scontro siano rimasti coinvolti 4 veicoli. L’incidente ha causato pesanti rallentamenti verso Livorno. Le code arrivano fino a Ginestra Fiorentina. Lanciato l'allarme al 112, sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori. Presente la polizia stradale per i rilievi dell’incidente, mettere in sicurezza la carreggiata e regolare il traffico. Al momento non sono state diffuse informazioni certe sulle condizioni dei feriti, ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - FiPiLi, incidente a Empoli in direzione mare: lunghe code

In questa notizia si parla di: incidente - empoli - direzione - mare

Fipili: incidente fra 5 auto a Empoli, traffico in tilt verso Firenze - Un pesante incidente coinvolge cinque auto sulla Fipili a Empoli, causando un blocco totale del traffico in direzione Firenze.

In #FiPiLi, in direzione mare: 1 km di coda per incidente tra Empoli ed Empoli Ovest #viabiliTOS Vai su X

Caos sulla Fi-Pi-Li: un incidente tra Empoli Est ed Empoli blocca il traffico in direzione mare Vai su Facebook

FiPiLi, incidente a Empoli in direzione mare: lunghe code; Caos sulla FiPiLi: un incidente tra Empoli Est ed Empoli blocca il traffico in direzione mare; Incidente sulla Fi-Pi-Li: code e rallentamenti in direzione mare.

FiPiLi, incidente a Empoli in direzione mare: lunghe code - Sul posto la polizia stradale per i rilievi e mettere in sicurezza la carreggiata ... Scrive msn.com

Tamponamento tra più auto sulla Fi-Pi-Li a Empoli - Li tra gli svincoli di Empoli Est e Empoli Ovest in direzione mare. Segnala gonews.it