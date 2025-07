Jurassic World - La rinascita Gareth Edwards svela che un dinosauro è ispirato a Star Wars

Nel mondo di Jurassic World: La Rinascita, un sorprendente collegamento tra dinosauri e l’universo di Star Wars emerge grazie alle parole del regista Gareth Edwards. In un’intervista esclusiva, Edwards svela che uno dei nuovi dinosauri, chiamato 232, trae ispirazione dalla saga stellare, un dettaglio che arricchisce ancora di più il fascino di questo blockbuster. Scopriamo insieme come questa fusione di mondi possa rivoluzionare l’esperienza cinematografica…

Il regista Gareth Edwards, in una nuova intervista, ha rivelato quale creatura del nuovo film di Jurassic World, intitolato La rinascita, è ispirato alla saga stellare. Uno dei nuovi dinosauri mostrati nel film Jurassic World - La rinascita è ispirato a Star Wars. La rivelazione è stata compiuta dal regista Gareth Edwards in una nuova intervista in cui parla delle creature nate con le modifiche genetiche e che vengono mostrate nel progetto del franchise con star Scarlett Johansson e Jonathan Bailey. Non proseguite con la lettura, ovviamente, se non volete! Le fonti di ispirazione In Jurassic World - La Rinascita viene mostrato un nuovo, malvagio, dinosauro che viene chiamato D-Rex (Distortus Rex), una mutazione realizzata in laboratorio basandosi sul genoma del T-Rex.