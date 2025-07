Questa petizione con 1,1 milioni di firme potrebbe rivoluzionare il mondo del gaming

rivoluzione nel settore, garantendo diritti più solidi e duraturi per i giocatori. Con 11 milioni di firme, questa petizione potrebbe davvero cambiare le regole del gioco, ponendo al centro la tutela degli appassionati e il futuro dell’intrattenimento digitale. È il momento di unirsi e fare sentire la propria voce per un gaming più giusto e sostenibile.

Il fenomeno dei giochi online e dei servizi live sta crescendo rapidamente, portando con sé una serie di problematiche legate alla conservazione dell’esperienza di gioco nel tempo. In particolare, la chiusura improvvisa dei server può rendere inutilizzabili titoli acquistati con grande investimento economico e temporale. Di fronte a questa realtà, si stanno moltiplicando iniziative volte a tutelare i consumatori e a promuovere una regolamentazione più severa del settore videoludico. cos’è “stop killing games” e perché rappresenta un punto di svolta. La petizione “Stop Killing Games”, spiegata. Si tratta di una mobilitazione online rivolta a chiedere alle case produttrici di videogiochi di garantire che i titoli venduti restino funzionanti anche in caso di spegnimento dei server. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Questa petizione con 1,1 milioni di firme potrebbe rivoluzionare il mondo del gaming

Stop Killing Games: la petizione per salvare il gaming arriva ad 1 milione di firme - Lanciata poco meno di un anno fa, la petizione europea Stop Killing Games ha raggiunto un traguardo importantissimo solo 2 giorni fa, per poi superarlo con un allungo ancora più cruciale nel giro di p ...

