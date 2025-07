Borse | settimana positiva sui mercati dati macro aumentano fiducia su economia Usa

Settimana positiva per le borse, alimentata dai dati macro che rafforzano la fiducia nell’economia americana. I mercati hanno risposto con ottimismo, sorprendendo gli analisti mentre i banchieri centrali mondiali si riunivano a Sintra, segnando un momento cruciale di ascolto e decisioni. Tuttavia, con il 9 luglio alle porte e la scadenza dei negoziati sui dazi, gli investitori restano cauti, pronti a reagire alle prossime evoluzioni. I principali indici mostrano segnali di resilienza, ma la strada resta ancora incerta.

