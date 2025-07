Regionali Misiani PD contro De Luca | No al rinvio delle elezioni in Campania

Il dibattito sulle elezioni regionali in Campania si infiamma, con il PD di Misiani deciso a non arretrare sulla data prevista. Il senatore e commissario dem sottolinea che rinviare le elezioni non è la soluzione, e che eventuali criticità si possono affrontare senza alterare il calendario. In un momento cruciale per la politica locale e nazionale, il PD dimostra fermezza: la priorità è rispettare le scadenze democratiche e garantire stabilità .

Tempo di lettura: 2 minuti “Noi siamo contrari a un rinvio della scadenza elettorale in Campania e anche tra le altre regioni che vanno al voto non c’è unanimitĂ su questo punto. Se ci sono problematiche le si possono affrontare anche eventualmente anticipando la scadenza delle elezioni. Quindi noi non vediamo questo tema come prioritario”. Lo ha detto il senatore Antonio Misiani, componente della segreteria nazionale del Pd e commissario dem in Campania, commentando le parole del governatore campano De Luca che nei giorni scorsi ha chiesto di rinviare le elezioni di alcuni mesi per approvare entro l’anno il bilancio di previsione della Regione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Misiani (PD) contro De Luca: “No al rinvio delle elezioni in Campania”

In questa notizia si parla di: misiani - rinvio - elezioni - campania

Misiani (Pd), no al rinvio delle elezioni in Campania; FdI lascerà il Veneto alla Lega, ma sta sfumando il rinvio del voto; No al rinvio delle elezioni in campania, misiani: priorità è un progetto di governo condiviso.

Misiani (Pd), no al rinvio delle elezioni in Campania - "Noi siamo contrari a un rinvio della scadenza elettorale in Campania e anche tra le altre regioni che vanno al voto non c'è unanimità su questo punto. Da ansa.it

Elezioni regionali in Campania, caos sulle date: De Luca chiede il rinvio, Roma dice no - Caos sulle elezioni regionali in Campania: De Luca chiede un rinvio per approvare i bilanci, ma il governo si oppone ... 41esimoparallelo.it scrive