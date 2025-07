TS – Trattative avviate l’esterno valuta la proposta

Il mercato dei trasferimenti continua a scaldarsi: il Marsiglia ha intensificato i contatti con la Juventus per portare Timothy Weah in Ligue 1. L’esterno statunitense, giovane e talentuoso, sta valutando con attenzione la proposta del club francese, mentre i tifosi sui social si chiedono se questa operazione si concretizzerà davvero. La sfida tra club e giocatore è aperta: restate sintonizzati per scoprire come si evolverà questa trattativa emozionante.

2025-07-03 10:04:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: Weah, possibile ritorno in Ligue 1?. Il Marsiglia ha intensificato i contatti con la Juventus per assicurarsi le prestazioni di Timothy Weah. L’esterno statunitense, classe 2000, è nel mirino del club francese da diversi giorni e il progetto tecnico dell’OM è giĂ stato sottoposto al giocatore, che sta valutando seriamente la proposta. Con 44 presenze e 6 gol nella sua prima stagione in bianconero, ha attirato l’attenzione di diversi club europei, e il Marsiglia sembra voler accelerare per chiudere l’operazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – “Trattative avviate”, l’esterno valuta la proposta

In questa notizia si parla di: esterno - proposta - trattative - avviate

Sancho Juve: trattativa in corso per l’esterno del Manchester United! Il club bianconero lavora per raggiungere quell’accordo: a breve la proposta! La situazione - La Juventus sta accelerando i negoziati con il Manchester United per Jadon Sancho, uno dei talenti più promettenti del calcio internazionale.

#Weah, spunta l'ipotesi #Marsiglia: "Trattative avviate", l'esterno valuta la proposta Vai su X

Scelgo Roma Il Tempo (L.Pes) C'è chi dice no. Anche a 73 anni, anche quando potresti chiudere il cerchio della carriera col sogno di una vita, anche quando sai che saresti l'uomo giusto, ma prima vengono i patti. Claudio Ranieri ha rifiutato la proposta della Vai su Facebook

Weah, spunta l'ipotesi Marsiglia: Trattative avviate, l'esterno valuta la proposta; Juventus Weah verso il Marsiglia | trattativa a buon punto; Weah Marsiglia a passo spedito | i francesi hanno superato i club di Premier cosa succede ora Le ultime sull’americano.

Weah, spunta l'ipotesi Marsiglia: "Trattative avviate", l'esterno valuta la proposta - Il futuro di Timothy Weah alla Juventus è ancora tutto da decifrare e nell'ultima sono successe tante cose che fanno comunque pensare a un addio del laterale americano. Secondo tuttosport.com

Pagina 0 | Weah, spunta l'ipotesi Marsiglia: "Trattative avviate", l'esterno valuta la proposta - Weah, spunta l'ipotesi Marsiglia: "Trattative avviate", l'esterno valuta la proposta ... Da tuttosport.com