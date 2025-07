Marina Abramovi? arriva per la prima volta a Capri

Marina Abramovic approda per la prima volta a Capri, suscitando entusiasmo tra gli abitanti e gli amanti dell’arte. L’artista è stata accolta con calore durante l’evento “Breathing Rocks”, un momento di intenso fermento culturale che ha arricchito l’isola. La sua visita si è conclusa con l’assegnazione delle Chiavi della Città, simbolo di un legame speciale tra Abramovic e questo angolo di paradiso. Un incontro che resterà nella memoria di Capri e dei suoi visitatori.

L'artista è stata accolta dalla comunità isolana all'evento "Breathing Rocks", che ha rappresentato un momento di profonda risonanza culturale per l'isola. Ha anche ricevuto le Chiavi della Città.

