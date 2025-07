Napoli Kean ora diventa un obiettivo La clausola pagabile in due rate fa gola agli azzurri

Napoli si prepara a fare un grande colpo di mercato: Kean, con la sua clausola pagabile in due rate, diventa un obiettivo allettante per gli azzurri. La possibilità di portarlo a Napoli potrebbe spalancare nuove prospettive per l’attacco partenopeo, aprendosi a un futuro ricco di potenzialità e sorprese. Ora, tutto dipende dalle decisioni del club e dal pressing sul giovane talento che potrebbe cambiare le sorti della squadra.

Napoli, per l’attacco pronti a virare su Kean Il futuro di Moise Kean potrebbe decidersi da un momento all’altro. Nel contratto dell’attaccante della Fiorentina, infatti, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, Kean ora diventa un obiettivo. La clausola pagabile in due rate fa gola agli azzurri

