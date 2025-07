Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2025 ore 18 | 40

Se sei sulla strada in Lazio o a Roma, tieni d'occhio gli aggiornamenti di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della regione per viabilità e traffico. Oggi, alle 18:40 del 04/07/2025, si segnalano code tra Orte e Magliano Sabina sulla A1, incidenti tra Roma e Napoli, e un incendio che sta rallentando la circolazione sulla A91 verso Fiumicino. Resta informato per viaggiare in sicurezza e trovare i percorsi migliori.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulle autostrade sul 1 Firenze Roma 2 km di coda tra Orte e Magliano Sabina per un incidente in direzione della capitale è sempre in Autosole ma nel tratto Roma Napoli sono per traffico intenso le code tra il nodo A24 Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli in a91 Roma Fiumicino Causa incendio si circola su una sola corsia tra Parco dei Medici e via della Magliana in direzione Eur con ripercussioni sulla viabilità anche in direzione del raccordo anulare è proprio sull'anello cittadino in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e via del mare è più avanti tra Laurentina e tu in carreggiata interna code l'altezza di Labaro è più avanti tra Nomentana e lo svincolo per La A24 Roma Teramo dove nel tratto Urbano segnaliamo rallentamenti dalla tangenziale a Togliatti indirizzo il raccordo anulare ci spostiamo su via Pontina rimosso l'incidente tra Castelli decima e Castel Romano in direzione Latina ma permangono code di smaltimento più avanti per altri due sinistra ci sono incolonnamenti dallo svincolo per La Laurentina Aprilia e poi tra Aprilia e genio civile causa sinistro si circola ancora senso unico alternato su via di Pratica tra lo svincolo per la Pontina è via Arno mentre su via Nettunense sono per traffico intenso le code tra lo svincolo di via Appia e Pavona e poi tra Montegiove Campoleone entrambe in direzione Anzio e infine per il trasporto pubblico servizio rallentato sulla linea Metromare In entrambe le direzioni con attivazione del servizio di navette integrative da due capolinea mentre sul trasporto ferroviario linea Roma Pisa il servizio attualmente sospeso per un incendio tra Follonica e Grosseto da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio regione Lazio