Si schiantano con la moto mentre viaggiano sulla A10 | morta la conducente in gravi condizioni un uomo

Una tragedia sulla A10 scuote la memoria di chi viaggia quotidianamente: una donna perde la vita in un incidente mortale in moto, mentre il suo accompagnatore combatte in gravi condizioni. L’incidente, avvenuto tra San Bartolomeo e Imperia Est, ha causato almeno 8 km di coda, creando disagi e tensione tra gli automobilisti. Un dramma che ci ricorda quanto sia fragile la vita sulla strada. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Una donna è deceduta dopo essersi schiantata in moto sulla A10, mentre l'uomo che viaggiava con lei è in gravi condizioni. Almeno 8 km di coda dopo il sinistro stradale sulla tratta San Bartolomeo - Imperia Est (direzione Francia). 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: moto - gravi - condizioni - uomo

Scontro fra auto e moto a Oggiono: centauro in gravi condizioni - Grave incidente stradale a Oggiono, dove un centauro di 57 anni è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra la sua moto e un'auto.

L'uomo viaggiava in moto con la compagna quando si è schiantato contro un'auto. La donna è ricoverata in gravi condizioni. Illeso ma sotto shock il conducente della vettura Vai su Facebook

Lugo: scontro auto e moto, una donna in gravi condizioni Vai su X

Si schiantano con la moto mentre viaggiano sulla A10: morta la conducente, in gravi condizioni un uomo; Violentissimo frontale tra un'auto e due moto: un uomo è stato elitrasportato in gravi condizioni all'ospedale; Lugo: scontro auto e moto, una donna in gravi condizioni.

Incidente in A10, muore donna in sella a una moto - E' di una donna deceduta e un uomo in gravi condizioni il bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio all'interno di una galleria autostradale, tra gli svincoli di ... Secondo msn.com

Frontale tra moto: in gravissime condizioni un ragazzo di 19 anni, un uomo di 49 anni e una donna di 45 anni. Due elicotteri in azione - Un ragazzo di 19 anni, un uomo di 49 anni e una donna di 45 anni sono le persone coinvolte nel terribile incidente stradale verificatosi pochi minuti dopo le 18 (Qui articolo) in via Santa Cater ... Da ildolomiti.it