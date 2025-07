Ucraina Zelensky Telefonata importante e utile con Trump

In un momento cruciale, la telefonata tra il presidente ucraino Zelensky e l’ex presidente Trump ha evidenziato il forte legame tra Ucraina e Stati Uniti. Zelensky ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto, sottolineando l’importanza di questa comunicazione nel contesto attuale. La conversazione si inserisce in un quadro di alleanze strategiche e di solidarietà internazionale, fondamentale per affrontare le sfide della regione. Un gesto che rafforza i rapporti e invita a riflettere sul ruolo degli alleati nel mantenimento della pace.

ROMA (ITALPRESS) – Telefonata tra i presidenti di Stati Uniti e Ucraina, Donald Trump e Volodymyr Zelensy. “Una conversazione molto importante e utile con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump – rende noto Zelensky su Telegram -. Ho fatto le mie congratulazioni al presidente Trump e a tutto il popolo americano per il Giorno dell’Indipendenza”. “Noi in Ucraina siamo grati per tutto il supporto fornito, che ci permette di proteggere la vita delle persone e la nostra indipendenza. Abbiamo fatto molto insieme all’America e sosteniamo ogni sforzo per fermare le uccisioni e ripristinare una pace normale, stabile e dignitosa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

