Visite mediche David Juve anche questa fase è terminata! In attesa dell’ufficialità il canadese si gode il bagno di folla dei tifosi – VIDEO

Dopo aver brillantemente concluso l’ultima fase delle visite mediche, Jonathan David si gode il calore dei tifosi alla Juventus. L’attesa ufficializzazione è ormai alle porte, e il canadese si prepara a diventare una pedina fondamentale dell’attacco bianconero. La passione e l’entusiasmo dei supporter rendono questo momento ancora più emozionante: la nuova avventura sta per iniziare. Restate sintonizzati, la Juventus è pronta a stupire!

Visite mediche David Juve, terminata anche questa fase! In attesa delle visite mediche, il canadese si gode il bagno di folla dei tifosi. (Andrea Bargione inviato al J Medical) – La Juve è ormai pronta ad accogliere Jonathan David come nuovo rinforzo per il proprio attacco. Il centravanti canadese ha da poco completato le visite mediche presso il JMedical, il centro che accoglie i nuovi acquisti del club bianconero. Concludendo questo importante step, David si prepara a diventare ufficialmente un giocatore ufficiale della Juventus. L’accordo è stato raggiunto, e ora manca solo la formalizzazione per l’ufficialità del trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com