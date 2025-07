La risorsa preziosa di Genova de Winter attira lo sguardo tra l’Inter tre club della Premier League anche in Hun

Nel vivace mondo del calciomercato, una stella sta brillando tra le luci di Genova: Koni de Winter. Questo giovane difensore belga, già nel mirino di tre club della Premier League, sta catturando l’attenzione mondiale con le sue prestazioni. La sua crescita esponenziale lo rende uno dei nomi più caldi di questa sessione estiva. Ma quali saranno i prossimi passi di questo talento emergente? Resta con noi per scoprirlo!

2025-07-04 16:27:00 Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: Koni de Winter è emerso come una delle attrazioni principali della finestra del negozio estivo di Genoa. Il difensore centrale belga, ancora solo 22, arrivò per la prima volta a Liguria in prestito nel 2023 e fu acquistato dalla Juventus la scorsa estate. Ha risposto con un'impressionante campagna: 25 Serie A Apparizioni, Tre gol e, dopo aver scrollato di dosso un infortunio muscolare di inizio stagione, la prova di essere tra i giovani difensori più eccitanti della divisione.