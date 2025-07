Quarto Grado i casi del 4 luglio 2025

Quarto Grado torna questa sera, venerdì 4 luglio alle 21.20 su Rete 4, con un episodio ricco di tensione e scoperte sui casi più intricati del momento. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero guideranno gli spettatori tra misteri irrisolti, dal delitto di Chiara Poggi a quello di Resinovich, svelando dettagli esclusivi e ultime novità. Non perdere l’appuntamento con le verità nascoste controcorrente, per scoprire cosa si cela dietro ogni enigma.

Torna questa sera, venerdì 4 luglio alle 21.20 su Rete 4, un nuovo appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In questa puntata si analizzano principalmente i casi Garlasco e Resinovich. Caso Garlasco. In apertura di puntata, ampio spazio sarà dedicato all’omicidio di Chiara Poggi, con le evoluzioni del caso e gli ultimi aggiornamenti. L’inchiesta si concentra sulle nuove analisi dei reperti della scena del crimine, su cui non sarebbe stato individuato il DNA di Andrea Sempio. Caso Resinovich. Un altro caso che verrà analizzato dal programma è quello della morte di Liliana Resinovich a Trieste. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Quarto Grado, i casi del 4 luglio 2025

