Sere d' Estate Volterrane | ecco quattro venerdì tra arte e musica nella città etrusca

Sere d’Estate Volterrane trasforma le serate di luglio in un viaggio indimenticabile tra arte, musica e tradizione, nel cuore suggestivo della città etrusca. Quattro venerdì di emozioni, tra performance live, esposizioni e sapori autentici, per scoprire le meraviglie di Volterra in un’atmosfera vibrante e coinvolgente. Immergiti in questa esperienza unica e lasciati conquistare dal fascino senza tempo di questa affascinante destinazione. La magia di Volterra ti aspetta per vivere l'estate più autentica e indimenticabile.

Volterra, 4 luglio 2025 - L'estate a Volterra si anima con "Volterra in Summer - Sere d’Estate Volterrane", un appuntamento fisso per quattro venerdì sera, dalle 18 a mezzanotte, nel suggestivo centro storico e nei musei della città. Un'occasione unica per vivere Volterra tra arte, musica, canto, botteghe artigiane, sapori e shopping. I visitatori potranno passeggiare nel centro storico, immergersi nella storia con l'esperienza "Volterra by Night" e scoprire le botteghe artigiane. Non mancheranno le degustazioni con i percorsi "Artour itinerante" per deliziare il palato. Punto di forza dell'iniziativa è l' apertura gratuita dei musei di Volterra ogni venerdì sera, offrendo un'esperienza culturale unica arricchita da spettacoli musicali e canori alle 21:30 e 22:30. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Sere d'Estate Volterrane": ecco quattro venerdì tra arte e musica nella città etrusca

