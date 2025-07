Prove libere F1 Silverstone 2025 | Ferrari pimpante Ma la McLaren resta favorita

Silverstone si conferma teatro di emozioni e sorprese, con la Ferrari che mostra una ripresa promettente nel venerdì del Gran Premio 2025. Dopo un ottimo inizio nelle FP1, le Rosse sembrano tornare competitive, avvicinandosi alle McLaren, che però restano favorite grazie alla superiorità nelle FP2. L’incertezza regna sovrana: sarà questo solo un passo verso la vetta o un’illusione passeggera? La sfida è appena iniziata, e il weekend promette spettacolo.

Silverstone (Inghilterra), 4 luglio 2025 - Il miglior venerdì dell'anno per la Ferrari si è appena concluso. Sul tracciato di Silverstone il Cavallino Rampante si è distinto per il primo posto nelle FP1 di Lewis Hamilton, padrone di casa qui in Gran Bretagna, e un buon passo sui long run. Per la prima volta in questo mondiale le Rosse sembrano essere vicine alle performance delle due McLaren, le quali hanno messo però il muso davanti nelle FP2 con il miglior crono di Norris. Il team papaya ha sperimentato una nuova specifica per il fondo, che è stata immediatamente bocciata dopo la sessione del mattino.