Il Lione ha bisogno di 200 milioni di euro in una settimana per non retrocedere in Ligue 2

L’Olympique Lione si trova in un momento cruciale: con soli sette giorni per raccogliere 200 milioni di euro, rischia di retrocedere in Ligue 2. La posta in gioco è altissima e l’udienza decisiva è programmata per il 10 luglio. Il destino del club francese è nelle mani di chi potrà intervenire con una soluzione tempestiva e decisiva. Continua a leggere per scoprire come si evolverà questa drammatica corsa contro il tempo.

Il Lione è retrocesso in Ligue 2: conti in rosso e 500 milioni di debiti - Il Lione, storico club del calcio francese, si trova ora a dover affrontare una nuova sfida: la retrocessione in Ligue 2, accompagnata da un pesante passivo di 500 milioni di euro.

Grande gesto del PSG nei confronti dei rivali del Lione, appena retrocessi il Ligue 2. Il PSG aveva acquistato Bradley Barcola per 50 milioni e stava ancora pagando l'intera somma a rate, ma ha deciso di versare tutto il rimanente subito nelle casse del Lione

Vi abbiamo raccontato della complicatissima situazione del Lione: la DNCG, l'Organo nazionale di controllo e gestione dei club professionistici francesi, ha già preso un provvedimento amministrativo nei confronti del club culminato con la retrocessione in Lig

