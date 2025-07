Wimbledon 2025 | Mattia Bellucci cede a Norrie al terzo turno dei Championships

Wimbledon 2025 si conclude per Mattia Bellucci al terzo turno, dopo una combattuta sfida contro l’esperto Cameron Norrie. Il talento di Busto Arsizio saluta il torneo in modo dignitoso, lasciando il passo a un avversario che ha dimostrato tutta la sua esperienza e determinazione. Ora, per Bellucci, si apre una nuova sfida: prepararsi al meglio in vista degli imminenti impegni e riscoprire la forza per affrontare le difficoltà che il futuro gli riserva.

Mattia Bellucci conclude al terzo turno Wimbledon 2025. Il tennista di Busto Arsizio saluta i Championships contro l’ex semifinalista Cameron Norrie, che sul Campo 1 porta ai suoi connazionali la soddisfazione di un 7-6(5) 6-4 6-3 in due ore e 28 minuti. Per lui ora uno tra il cileno Nicolas Jarry e il brasiliano Joao Fonseca, in un ottavo che sarà a prescindere non privo di speranza per lui che, negli ultimi due anni, di difficoltà ne ha avute in numero importante. Pronti via, e Bellucci, senza mai giocare una palla uguale all’altra, piazza subito il break a zero. Norrie ci va vicino subito dopo, ma le tre chance di controbreak più una quarta seguente non raccolgono fortuna anche per buone iniziative dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025: Mattia Bellucci cede a Norrie al terzo turno dei Championships

In questa notizia si parla di: bellucci - wimbledon - mattia - norrie

Wimbledon, Zeppieri a un passo dal tabellone principale. Sonego e Bellucci ko a Eastbourne - Il sogno di Zeppieri di entrare nel tabellone principale di Wimbledon si avvicina, mentre Sonego e Bellucci si devono inchinare a Eastbourne.

ATP Wimbledon 2025 Mattia Bellucci supera il n. 25 del mondo Jiri Lehecka (7-6, 6-1, 7-5) e approda al terzo turno, suo miglior risultato in uno Slam. Affronterà il tennista di casa Cameron Norrie . Vai su Facebook

#Bellucci da sogno a #Wimbledon! Mattia firma la partita della vita: elimina Lehecka in tre set e vola al terzo turno in uno Slam per la prima volta in carriera! L'azzurro sabato sfiderà Cameron Norrie per un posto negli ottavi. Forza Mattia, continua a Vai su X

Wimbledon LIVE Bellucci-Norrie 5-5: in palio gli ottavi; Applausi e qualche rammarico: la corsa di Bellucci si ferma davanti a Norrie; Bellucci diretta Wimbledon: Mattia ko in tre set, Norrie vola agli ottavi. Tennis oggi LIVE.

Bellucci eliminato da Wimbledon, l'azzurro sconfitto in tre set da Norrie al terzo turno - Il tennista azzurro, numero 73 del ranking mondiale, ha ceduto in tre set al rivale (e padrone di casa) Cameron Norrie, numero 61 al mondo e adesso qualificato agli. Segnala ilmessaggero.it

Bellucci eliminato, Wimbledon finisce al terzo turno: Norrie vince in tre set - Il tennista azzurro si arresta alla soglia degli ottavi di finale, il britannico chiude in 7- tuttosport.com scrive