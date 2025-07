LIVE Bellucci-Norrie 6-7 4-6 3-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro abdica in 3 set e lasciando per strada occasioni al semifinalista del 2022

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-THOMPSON (4° MATCH DALLE 12.00) Si chiude con 100 punti conquistati e un miglior risultato Slam l’avventura a Wimbledon di Mattia Bellucci e la nostra DIRETTA LIVE, un saluto sportivo! 18:30 Sono quindi solo tre i break del lombardo, a fronte delle undici chance avute. Il britannico ne ha avute 12 e ha concretizzato 6 break totali. Con la prima Norrie vince il 65% e con la seconda il 62%, numeri migliori di quelli di Bellucci, che si ferma a 62% e 51%. 18:28 Norrie che torna quindi in ottavi di finale nello Slam di casa, e lo fa con una vittoria meritata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Norrie 6-7, 4-6, 3-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro abdica in 3 set e lasciando per strada occasioni al semifinalista del 2022

In questa notizia si parla di: diretta - wimbledon - bellucci - norrie

