Immobile rescinde con il Besiktas | ora è pronto per il Bologna

Un nuovo capitolo si apre per Ciro Immobile, che ha ufficialmente rescisso il suo contratto con il Besiktas e si prepara a indossare la maglia del Bologna. Dopo settimane di attesa, l’attaccante romano torna a casa, pronto a lasciare il segno sotto le Due Torri. La sua esperienza internazionale si conclude e ora i tifosi emiliani sognano grandi traguardi con il loro nuovo centravanti. La Serie A si arricchisce di un talento d’esperienza e classe.

Bologna, 4 luglio 2025 – Nuovo passo in avanti per lo sbarco di Ciro Immobile sotto le Due Torri. Il giocatore ha rescisso ufficialmente il suo contratto con il Besiktas, con il club turco che ha diffuso un comunicato nel quale evidenziava l'accordo raggiunto con l'attaccante italiano per la buonuscita e la risoluzione anticipata dell'accordo che legava il giocatore al club turco. "Il nostro contratto con il calciatore professionista Ciro Immobile è stato risolto di comune accordo. In base all'accordo, al giocatore verrĂ corrisposto un indennizzo di risoluzione di 2.625.000 euro" si legge nella nota diffusa dal club di Istanbul.

