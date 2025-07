Londra prestigioso riconoscimento per l’ingegnere Paolo Carbone | assegnato il Finkelstein Award

Un grande traguardo per l’ingegnere Paolo Carbone, premiato a Londra con il prestigioso Finkelstein Award dall’Institute of Measurement and Control. La cerimonia, tenutasi nella storica Royal Institution, ha reso omaggio a chi si distingue per innovazione e eccellenza nel settore. Questo riconoscimento celebra contributi eccezionali nel campo della metrologia e del controllo, confermando ancora una volta l’importanza di figure come lui nella nostra evoluzione tecnologica.

Serata di grande emozione per l’ingegnere Paolo Carbone, premiato a Londra con il prestigioso Finkelstein Award dall’ Institute of Measurement and Control. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della Royal Institution, celebre non solo per la sua storia scientifica ma anche per custodire ancora oggi il laboratorio di Michael Faraday, uno dei padri dell’elettromagnetismo. Il riconoscimento celebra contributi eccezionali nel campo della misurazione e del controllo, settore in cui Carbone ha saputo distinguersi a livello internazionale. Paolo Carbone è docente presso l’Università degli Studi di Perugia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Londra, prestigioso riconoscimento per l’ingegnere Paolo Carbone: assegnato il Finkelstein Award

