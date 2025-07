Esplosione Roma l’elogio di Meloni alle Forze dell’Ordine | Abbiamo uomini e donne straordinari a garanzia di sicurezza evitato il peggio

L’esplosione di questa mattina in zona Prenestino a Roma ha messo in luce il coraggio e la dedizione delle forze dell’ordine, protagonisti di un gesto eroico che ha evitato il peggio. Meloni ha lodato gli uomini e le donne straordinarie che, ogni giorno, garantiscono la nostra sicurezza. Tra questi, il Maresciallo Gregorio Assanti si è distinto intervenendo tempestivamente per salvare una vita. La loro dedizione ci ricorda che...

Meloni ha inoltre voluto raccontare un episodio di eroismo: il Maresciallo dei Carabinieri Gregorio Assanti non ha esitato a intervenire per salvare la vita di un uomo di 67 anni, addetto alla sicurezza del distributore Dopo l'esplosione avvenuta questa mattina in zona Prenestino a Roma, il p.

Meloni sente Gualtieri, segue conseguenze esplosione Roma - La tensione a Roma cresce dopo l'esplosione di un distributore di benzina nel quartiere Prenestino, una tragedia che ha scosso la città.

