Sondaggi politici il riarmo fa sentire i suoi effetti | crolla Fratelli d’Italia brillano i 5 Stelle

I sondaggi politici rivelano come il riarmo e gli orientamenti internazionali influenzino nettamente l’opinione pubblica. Mentre Fratelli d’Italia perde terreno, i 5 Stelle brillano, indicando una sfida crescente nel panorama politico italiano. Con le discussioni sul rafforzamento militare al centro del dibattito, le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà il consenso popolare e quali alleanze emergeranno.

Forse gli effetti del riarmo e della volontà del governo di accodarsi ai diktat di Donald Trump si fanno sentire. Almeno nei sondaggi, secondo quanto emerge dall'ultima Supermedia di YouTrend per Agi. Nelle ultime due settimane, proprio quelle del vertice Nato che ha dato il via libera al 5% in spese militari, il partito che cede più voti è infatti quello della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. All'opposto, la linea dura contro il riarmo del Movimento 5 Stelle sembra pagare, con una netta crescita. Sondaggi elettorali, gli effetti del riarmo: giù Fdi, sale M5s. Per Fratelli d'Italia il calo è stato dello 0,8%, con un dato che oggi è ben al di sotto del 30% (29,1%).