Équipe formative territoriali 2025 26 | al via la selezione di 120 docenti Avviso

Sei appassionato di educazione e desideri contribuire al futuro della scuola italiana? Il Ministero dell’Istruzione apre le porte a 120 docenti per formare le équipe formative territoriali 2025/26, offrendo un'opportunità unica di impatto e crescita professionale. Le candidature devono essere presentate online entro le 12:00 del 10 luglio. Non perdere questa occasione: entra nel vivo della trasformazione educativa del nostro Paese!

Introduzione: Il Ministero dell’Istruzione ha avviato la selezione per 120 docenti che formeranno le équipe formative territoriali per l’a.s. 202526. Le istanze per partecipare alla procedura selettiva dovranno essere presentate online entro le ore 12:00 del 10 luglio. La procedura di selezione Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’avviso pubblico prot. n. 110913 del . Équipe formative territoriali 202526: al via la selezione di 120 docenti Avviso . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

