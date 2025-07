F1 Frederic Vasseur | Non siamo totalmente soddisfatti del bilanciamento possiamo ancora crescere

Frederic Vasseur, tornato in plancia di comando alla Ferrari dopo un momento di assenza per motivi personali, ha assistito a una sessione di prove molto promettente a Silverstone. Nonostante i progressi, il team ammette che il bilanciamento dell’auto può ancora migliorare, sottolineando la volontà di crescere e affinare ogni dettaglio. La giornata è stata positiva, tutto è andato...

Frederic Vasseur è tornato in plancia di comando in Ferrari, dopo aver dovuto lasciare il paddock di Spielberg (Austria) per problemi personali. A Silverstone (Gran Bretagna), sede del 12° appuntamento del Mondiale 2025 di F1, la Ferrari si è ben comportata, chiudendo in seconda e terza posizione la FP2 con Charles Leclerc e Lewis Hamilton immediatamente alle spalle della McLaren di Lando Norris. “ La giornata è stata positiva, tutto è andato bene. Questo pomeriggio abbiamo mostrato un bel passo: abbiamo provato a spingere di più all’inizio degli stint per vedere il comportamento della vettura e lo abbiamo pagato, ma è giusto essere aggressivi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Non siamo totalmente soddisfatti del bilanciamento, possiamo ancora crescere”

In questa notizia si parla di: frederic - vasseur - siamo - totalmente

F1, Frederic Vasseur: “La SF-25 non è a livello di quello che ci aspettavamo e sugli sviluppi…” - Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, esprime delusione per le prestazioni della SF-25, sottolineando che non rispecchiano le aspettative.

#F1 | L’assenza di Vasseur in Austria e la scomparsa della madre totalmente infondata Articolo completo qui https://www.p300.it/f1-lassenza-di-vasseur-in-austria-e-la-scomparsa-della-madre-totalmente-infondata/ [ Da ieri diversi account social e non s Vai su Facebook

Formula 1, Vasseur resta alla Ferrari? Lui allontana l'addio; Ferrari, Vasseur: Il mio futuro? Dormo tranquillo; Ferrari, Frederic Vasseur fiducioso dopo le FP2 di Suzuka: McLaren non lontane.

Vasseur: "Bene nei long run e nel bilanciamento, ma possiamo ancora migliorare" - 25 ma sulla quale il team vuole estrarre ancora più prestazione lavorando sul bilanciamento ... Lo riporta autosprint.corrieredellosport.it

Formula 1, Vasseur resta alla Ferrari? Lui allontana l'addio - I deludenti risultati della Rossa in questa prima parte di stagione, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton ancora lontani dalle due McLaren e da Max V ... Riporta msn.com