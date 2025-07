Fipili | due viadotti con gravi criticità strutturali Al via lavori di somma urgenza

Due viadotti sulla Fipili sono stati dichiarati a rischio crollo a causa di gravi criticità strutturali emerse durante recenti ispezioni dell'Ansfisa, l'agenzia creata dopo il disastro di Ponte Morandi. Per garantire la sicurezza di automobilisti e cittadini, sono stati avviati immediatamente lavori di somma urgenza. La situazione evidenzia l'importanza di monitorare costantemente le infrastrutture strategiche: ecco cosa sta succedendo.

Le criticità sarebbero emerse da due ispezioni condotte nei mesi scorsi da Ansfisa, l'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali istituita con il cosiddetto Decreto Genova dopo il crollo del Ponte Morandi

