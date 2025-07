David Juve LIVE | visite mediche terminate per il canadese! Il racconto della prima giornata del nuovo attaccante bianconero – FOTO e VIDEO

Jonathan David ha già iniziato la sua avventura con la Juventus: visite mediche concluse, entusiasmo alle stelle e il sogno di lasciare il segno in Italia. La prima giornata dell’attaccante canadese è stata un susseguirsi di emozioni, tra grandi aspettative e un futuro tutto da scrivere. Seguiteci per scoprire tutti i dettagli di questa nuova avventura bianconera, con foto esclusive e video imperdibili. La Juventus si rinnova, e David è pronto a fare la storia!

di Marco Baridon David Juve, il racconto della prima giornata dell’attaccante canadese, nuovo arrivato del club bianconero – FOTO e VIDEO. (inviato al J Medical) – È Jonathan David il primo colpo del calciomercato Juve in questa sessione estiva. Nella giornata odierna (venerdì 4 luglio), l’atterraggio in Italia, poi il passaggio al J Medical per le visite, prima di andare in sede per la firma del contratto. L’attaccante canadese arriva in bianconero a scadenza di contratto dopo il mancato di rinnovo con il Lille: firmerà un quinquennale fino al 2030, con un ingaggio da 6 milioni di euro più 2 di bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve LIVE: visite mediche terminate per il canadese! Il racconto della prima giornata del nuovo attaccante bianconero – FOTO e VIDEO

In questa notizia si parla di: giornata - juve - david - canadese

Ultimissime Juve LIVE: Calvo lascia il club, i bianconeri chiudono la giornata al quarto posto - Ultimissime Juve LIVE: rimanete con noi per tutte le notizie più calde riguardanti la Juventus. Dopo l'addio di Calvo al club, i bianconeri chiudono la giornata al quarto posto in classifica.

Nuovi contatti in giornata tra la #Juventus e #David. I bianconeri sono vicini a trovare un accordo con il canadese. #David, comunque, non esclude l’arrivo di #Osimhen, visto che per i bianconeri l’ideale sarebbe acquistare entrambi. [@DiM Vai su X

Jonathan #David è sbarcato a Malpensa per vivere il suo primo giorno da giocatore della #Juventus Il canadese è in viaggio per Torino, direzione JMedical per svolgere le visite mediche di rito Vai su Facebook

Juve, David-day: terminate le visite mediche. LIVE; Juventus, è il giorno di Jonathan David: l'attaccante a Torino per la firma; Juventus, è il giorno di David LIVE! È arrivato al Jmedical, ora le visite VIDEO.

Jonathan David alla Juventus, è il giorno di visite mediche e firma: la giornata del nuovo attaccante bianconero - Alla Juventus è il giorno di Jonathan David, primo colpo della campagna acquisti bianconera: è lui, in attesa di capire la conformazione definitiva dell'attacco, il rinforzo messo a disposizione di Ig ... Scrive msn.com

Jonathan David alla Juventus, Comolli non molla Osimhen e lavora per confermare Kolo Muani: le trattative dei bianconeri - Sbarcato all’aeroporto di Malpensa in tarda mattinata, l’attaccante canadese si è sottoposto in giornata alle visite mediche ... Segnala msn.com