Tour de France lo stile della mobilità leggera

Dopo tre anni all’estero torna in Francia la partenza del Tour de France. L’edizione 112 della principale competizione ciclistica, parte sabato 5 luglio da Lille e non si tratta di una prima volta, il capoluogo dell’Hauts-de-France ha infatti ha già ospitato il via della gara già altre volte, nel 1960 e nl 1994. Un percorso in 21 tappe, per oltre 3300 chilometri tra salite, cronoscalate e fughe, che arriverà il 27 luglio a Parigi con la tradizionale sfilata dei corridori sugli Champs-Elysées. Chi si aggiudicherà la maglia gialla? La sfida sarà tutta tra Tadej Poga?ar, che ha già vinto tre volte il Tour e Jonas Vingegaard naturalmente. 🔗 Leggi su Panorama.it