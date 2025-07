Incidente Diogo Jota il VIDEO della Lamborghini Huracan avvolta dalle fiamme dopo l' esplosione della gomma

Un video impressionante cattura il drammatico momento in cui la Lamborghini Huracan di Diogo Jota, protagonista di un tragico incidente in Spagna, viene avvolta dalle fiamme subito dopo l'esplosione di una gomma. La scena, registrata da un'auto che percorreva la stessa strada, rende ancora più tangibile la tragicità di quella tragica giornata, lasciando un segno indelebile nei cuori di tutti. È un ricordo che ci invita a riflettere sulla fragile linea tra passione e pericolo.

Un video mostra la Lamborghini Huracan di Diogo Jota avvolta dalle fiamme pochi secondi dopo l'incidente stradale in Spagna in cui il calciatore

Tragedia Diogo Jota, morto in un incidente stradale - Il mondo del calcio piange la tragica perdita di Diogo Jota, il talentuoso attaccante portoghese scomparso a soli 28 anni in un incidente stradale nella provincia di Zamora.

Diogo Jota: l’intervento ai polmoni e l’incidente con la Lamborghini. Com’è morto il calciatore del Liverpool Vai su X

Quello che resta della Lamborghini sulla quale viaggiavano Diogo Jota e il fratello, entrambi vittime di un terribile incidente Vai su Facebook

Morte Diogo Jota, la ricostruzione dell'incidente; Diogo Jota, cosa è successo: l'intervento ai polmoni, la Lamborghini, lo pneumatico che scoppia. Così è morto il calciatore del Liverpool; Diogo Jota, autostrada sotto accusa: in quel tratto una donna rischiò la morte 10 giorni fa!.

Diogo Jota: l’intervento ai polmoni e l’incidente con la Lamborghini. Com’è morto il calciatore del Liverpool - Il giorno più triste nella città portoghese di Gondomar, dove sono arrivate le salme del calciatore del Liverpool Diego Jota e di suo fratello André Silva, morti in un incidente stradale nella ... Si legge su tg.la7.it

Diogo Jota viaggiava in auto perché non poteva prendere l'aereo: l'intervento ai polmoni, il traghetto da prendere e la Lamborghini - Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, è morto nella notte tra il 2 e il 3 luglio in un violento incidente stradale insieme al fratello André, calciatore ... Secondo msn.com