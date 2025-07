Doctor Who potrebbe restare fuori dal piccolo schermo per anni

Doctor Who, la longeva serie britannica amata da generazioni, potrebbe rimanere lontana dal piccolo schermo per anni. Dopo un susseguirsi di alti e bassi, gli ultimi episodi hanno messo in discussione il futuro del celebre TARDIS. Con il ritorno di Russell T. Davies, c’è ancora speranza che questa icona possa rinascere—ma quanto tempo dovremo aspettare? Resta tutto da scoprire.

La longeva serie tv britannica potrebbe non tornare in onda per parecchio tempo dopo i problemi riscontrati nelle ultime stagioni. Nel 2005, Russell T. Davies ha riportato in vita Doctor Who prima di passare il testimone a Steven Moffat, proseguendo l'ottimo successo. L'epoca di Chris Chibnall non ha avuto lo stesso riscontro. Gli ascolti sono crollati e BBC ha chiesto a Davies di tornare in sella per inaugurare una nuova era narrativa. Purtroppo, anche le ultime due stagioni con protagonista Ncuti Gatwa hanno ricevuto recensioni contrastanti. Quale sarà il futuro di Doctor Who? Nel finale della stagione 15 è avvenuta la rigenerazione del Dottore di Gatwa in Billie Piper, un enorme colpo di scena che potrebbe rimanere senza seguito per .

