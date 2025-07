Preparati a vivere un'estate di pura musica e emozioni con il Porretta Soul Festival! Prima del grande evento, non perdere le anteprime imperdibili che infiammeranno il cuore dei soul lovers: concerti straordinari, guest stellari e atmosfere coinvolgenti. Segna le date e lasciati trasportare dal ritmo di artisti internazionali pronti a regalarti serate indimenticabili. Il conto alla rovescia per il festival più soulful dell’estate sta per iniziare!

ANTEPRIMA DEL Mercoledì 9 luglio ore 21,00 Uniting Voices Chicago diretti da Josephine Lee Giovedì 24 luglio Ore 20:00 John Nemeth and The Blue Dreamers Ore 21:30 Andrew Strong & The Dublin Soul (From The Commitments) Ore 23:00 Al Kapeezy aka Al Kapone with The Memphis Music Hall Of Fame Band Venerdì 25 luglio Dublin Soul special guest Captain Jack Watson Ore 22:00 Memphis Music Hall Of Fame Band, Shunta Mosby, Dani McGhee, Candy Fox, Carlos Strong, JontĂ© Mayon Special Guest: Vincent Carr “Tribute To James Carr” Sabato 26 luglio Ore 20:00 Crystal Thomas Band, special guest Captain Jack Watson Ore 21:30 Memphis Music Hall Of Fame Band, Shunta Mosby, Dani McGhee, Candy Fox, Lil Rounds, Jerome Chism “Tribute To Wilson Pickett” Domenica 27 luglio Ore 20:00 The Blackburn Brothers Ore 21:45 Memphis Music Hall Of Fame Band, Shunta Mosby, Dani McGhee, Candy Fox, Jerome Chism, Lil Rounds, JontĂ© Mayon, Carlos Strong, Vincent Carr, Captain Jack Watson La trentasettesima edizione del Porretta Soul Festival si terrĂ dal 24 al 27 luglio 2025 e celebra ufficialmente il gemellaggio delle due CittĂ del Soul, Memphis e Porretta Terme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it