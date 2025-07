La Promessa anticipazioni 5 luglio | Marcelo conquista la servitù ma Don Ricardo lo coglie in flagrante

Domani sera, la soap “La Promessa” torna su Rete 4 alle 19:40, regalando emozioni e colpi di scena. In questa attesa puntata, Marcelo conquista la servit249 ma viene scoperto da Don Ricardo; mentre Curro affronta Julia per aver rivelato il legame con Jana. La serie, ambientata a Córdoba, è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa avvincente puntata.

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Curro litiga con Julia per aver rotto il patto di fiducia rivelando il legame con Jana. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro è deluso da Julia per il segreto rivelato, mentre Marcelo rischia grosso dopo essere stato visto baciare una cameriera. Riassunto dell'episodio precedente Manuel è sempre più deciso a includere Jana nella sua vita: le parla della festa di fidanzamento e le propone un romantico viaggio alla gara di aviazione.

