Villa Pamphili arriva la richiesta per indagare sui fondi al cinema | 7 miliardi dal 2007

Villa Pamphili si trova al centro di un'ombra di sospetti: 7 miliardi di euro dal 2007 destinati al cinema, ma molti fondi sembrano finiti nel nulla o in progetti fallimentari. Esperia Italia richiede ora l'istituzione di una commissione parlamentare per fare luce su questa vicenda, garantendo trasparenza e responsabilità pubblica. È giunto il momento di scoprire dove siano finiti quei soldi e chi ne sia realmente responsabile.

Esperia Italia chiede che venga istituita una commissione parlamentare per indagare sui fondi che sono stati erogati per progetti che non hanno mai visto la luce o sono stati dei flop. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Villa Pamphili, arriva la richiesta per indagare sui fondi al cinema: "7 miliardi dal 2007"

In questa notizia si parla di: indagare - fondi - villa - pamphili

Più di 800mila euro di fondi pubblici per il film del presunto killer di Villa Pamphili Vai su Facebook

Villa Pamphili, arriva la richiesta per indagare sui fondi al cinema: 7 miliardi dal 2007; I soldi pubblici a Kaufmann? Giuli: Direzione cinema non ha mai avuto rapporti con lui; VIDEO: Villa Pamphili, chi sono gli amici del killer: le connessioni per i fondi pubblici.

Villa Pamphili, arriva la richiesta per indagare sui fondi al cinema: "7 miliardi dal 2007" - Esperia Italia chiede che venga istituita una commissione parlamentare per indagare sui fondi che sono stati erogati per progetti che non hanno mai visto la luce o sono stati dei flop ... ilgiornale.it scrive

Villa Pamphili, Kaufmann presto in Italia: l'interrogatorio a metà luglio. Verifiche su fondi film - Arriverà in Italia la prossima settimana, probabilmente con un volo militare, Francis Kaufmann, il 46enne statunitense accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. Scrive msn.com