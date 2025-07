Scontro tra tre auto sulla Palermo-Catania | traffico infernale e mezzi incolonnati in autostrada

Un incidente tra tre veicoli sulla Palermo-Catania ha provocato un vero e proprio caos nel traffico, con auto e mezzi incolonnati da oltre un mese a causa dei lavori in corso. L’incidente ha aggravato ulteriormente la situazione già critica tra Altavilla e Palermo, impegnando forze di soccorso e polizia per gestire il disastro. La viabilità si è riversata in un lungo ingorgo: ecco cosa sta succedendo.

Un tamponamento tra due auto e un autocarro ha mandato in tilt il traffico tra Altavilla e Palermo, sull'A19 Palermo-Catania. Lo scontro ha ulteriormente rallentato il lungo serpentone che si crea da circa un mese per i cantieri ravvicinati in autostrada. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, gli operai dell'Anas, i mezzi di soccorso e i sanitari del 118. Due i feriti non gravi trasportati.

