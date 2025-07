Autostrada A11 | chiusa per una notte immissione sulla diramazione Lucca-Viareggio

Se viaggiate lungo l’autostrada A11, è importante essere preparati: la chiusura notturna della diramazione Lucca-Viareggio impone alcune modifiche al percorso. Per evitare disagi, si consiglia di uscire a Lucca Est, al km 66+00, e rientrare successivamente verso Pisa. Restate aggiornati sulle condizioni del traffico per garantire un viaggio sicuro e senza sorprese.

In alternativa si consiglia di uscire a Lucca est, al km 66+00 della A11 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Pisa

