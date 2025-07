Roma esplode un distributore di GPL al Prenestino 45 feriti

Una mattina di routine si trasforma in un dramma annunciato: Roma si sveglia sotto il cielo squarciato da due violente esplosioni al distributore di GPL nel quartiere Prenestino. Tra fumo, fiamme e paura, 45 persone rimangono ferite, due gravemente. Un evento che scuote la capitale, spingendo le autorità a scattare immediatamente. La città si interroga su cause, sicurezza e prevenzione, mentre il ricordo di questa tragedia rimarrà indelebile.

Due esplosioni squarciano il cielo di Roma, due boati che si sentono in quasi tutta la città . È un distributore di GPL nel quartiere Prenestino, ad est della città , che salta in aria, devastando l'area e lasciando a terra tra fumo e fiamme 45 feriti, di cui due molto gravi. Fumo viene segnalato già di prima mattina, scattano i controlli delle forze dell'ordine. Pochi minuti dopo le 8, il primo scoppio. Un'autocisterna che aveva concluso un caricoscarico del GPL forse urta una colonnina o un tubo, forse c’è un guasto, senz'altro c’è stata una fuoriuscita di gas. Dopo la prima esplosione, ne arriva una seconda. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, esplode""un distributore di GPL al Prenestino. 45 feriti

A Roma è esploso un distributore di benzina - Un'evacuazione di emergenza ha scosso Roma venerdì mattina, quando alle 8:00 un'esplosione ha devastato il distributore di benzina e Gpl in via dei Gordiani.

#Roma, #4luglio 2025: forte #esplosione in un distributore di benzina sul Prenestino, almeno 40 feriti, tra cui 9 agenti. Vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza l'area.

Questa mattina a Roma, nel quartiere Prenestino, si è verificata una fortissima esplosione in un distributore di benzina. I poliziotti della questura di Roma e i Vigili del Fuoco sono stati tra i primi ad intervenire. Purtroppo, alcuni di loro sono rimasti feriti durante l

