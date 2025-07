Tony Effe bestemmia sul palco e se la prende con i tecnici | il video diventa virale ma è del 2023

Un episodio che ha fatto parlare il pubblico e diviso i fan: Tony Effe, durante il Trento Love Fest di agosto 2023, si lascia andare a una bestemmia sul palco, infuriandosi con i tecnici per l’audio. Il video, diventato virale nel 2023, ha acceso discussioni sulla gestione delle performance dal vivo e sull’autenticità dell’artista. Ma cosa nasconde questa reazione? Continua a leggere.

Un video in cui Tony Effe bestemmia sul palco e se la prende con i tecnici, “colpevoli” di non avergli alzato l’audio a sufficienza, sta diventando virale. Ma l’esibizione non è recente: risale all’agosto 2023, durante il Trento Love Fest. 🔗 Leggi su Fanpage.it

