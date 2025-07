Genitori omosessuali fate schifo Brutale aggressione a Egle Doria durante un laboratorio per bambini

Un episodio incredibilmente grave scuote Catania: un'aggressione brutale nei confronti di Egle Doria, durante un laboratorio per bambini organizzato da Famiglie Arcobaleno. Un attacco che non solo mette a rischio la sicurezza di una persona, ma si consuma davanti agli occhi dei più piccoli, suscitando paura e sconcerto. È urgente condannare fermamente ogni forma di violenza e promuovere il rispetto per tutte le famiglie, indipendentemente dalle loro scelte.

Un’aggressione brutale, tanto più grave perché consumata davanti agli occhi di bambini. È accaduto a Catania, giovedì pomeriggio, nella sede della CGIL durante un laboratorio di lettura per i più piccoli organizzato da Famiglie Arcobaleno, l’associazione che riunisce genitori omosessuali. Vittima dell’attacco è Egle Doria, attrice, attivista, madre di Marina, una bambina di 9 anni e sposata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Genitori omosessuali fate schifo". Brutale aggressione a Egle Doria durante un laboratorio per bambini

“Esattamente dieci anni fa realizzai un video intervistando bambini e bambine figli di genitori formati da coppie dello stesso genere, mescolati poi insieme a figlie e figli di genitori formati da coppie di genere diverso. Feci loro domande sull’amore e sull’amicizi Vai su Facebook

