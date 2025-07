Esplosione a Roma parla il carabiniere eroe Gregorio Assanti | Così ho salvato un uomo tra le fiamme

L’eroismo del maresciallo Gregorio Assanti brilla nel cuore di Roma, dove un’esplosione ha messo in allerta tutta la città. Con coraggio e prontezza, Assanti ha rischiato la vita per salvare un uomo intrappolato tra le fiamme, subendo escoriazioni ma preferendo queste a graffi più gravi. La sua determinazione ha fatto la differenza: perché in momenti come questi, il vero valore si misura con il cuore e il sacrificio.

Ha delle escoriazioni ai gomiti e alla schiena, ma - dice - «meglio queste che le ustioni viste sul corpo della gente e dei miei colleghi». Il maresciallo Gregorio Assanti, 52 anni, è uno di quei soccorritori che in queste ore hanno trasformato il terrore in miracolo: se nessuno ha perso la vita nell' esplosione avvenuta nella capitale, è anche grazie a lui. «Durante le prime fasi del nostro.

La terribile esplosione a Roma. "Un uomo era avvolto dalle fiamme: l'ambulanza era incendiata, ma l'abbiamo salvato". La testimonianza del maresciallo Gregorio Assanti - Un pomeriggio di paura e coraggio a Roma, dove un’esplosione devastante ha seminato panico tra le strade della capitale.

Grazie all'intervento del Maresciallo dei Carabinieri, Gregorio Assanti, la vita di un uomo di 67 anni, addetto alla sicurezza del distributore di carburante dove è avvenuta l'esplosione di stamane in zona Prenestino a Roma, è salva. Il militare aveva notato un uo Vai su X

Il maresciallo Gregorio Assanti ha salvato il ferito più grave, uno degli addetti alla sicurezza della pompa di benzina dov'è avvenuta l'esplosione Vai su Facebook

