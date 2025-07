Conceicao Juve | mossa a sorpresa del Porto che può cambiare tutto! I lusitani hanno preso questa decisione l’ultimissima voce su Chico non passa inosservata

Il mondo del calciomercato è in fermento: una mossa a sorpresa del Porto potrebbe rivoluzionare le sorti di Conceicao e della Juventus. I lusitani hanno preso una decisione che potrebbe cambiare tutto, alimentando le speranze dei bianconeri di assicurarsi un talento promettente. La trattativa si infiamma e, tra voci di mercato e colpi di scena, il futuro di Francisco Conceicao si fa sempre più incerto. Resta con noi per scoprire gli sviluppi di questa attesa decisiva.

Conceicao Juve: il Porto può cambiare tutto! I portoghesi hanno preso questa decisione, quella novità su Chico non passa inosservata. Potrebbe essere arrivata la svolta decisiva per il futuro di Francisco Conceicao. La trattativa per il riscatto del talentuoso esterno portoghese da parte della Juve ha subito un’importante accelerata nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il Porto avrebbe infatti deciso di abbassare le sue pretese economiche, venendo incontro alla dirigenza bianconera e spianando la strada per la permanenza del giocatore a Torino. I dettagli dello sconto: da 30 a 28 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve: mossa a sorpresa del Porto che può cambiare tutto! I lusitani hanno preso questa decisione, l’ultimissima voce su Chico non passa inosservata

