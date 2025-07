Milan Ricci incontra i tifosi allo store | Portaci lo scudetto

Milano si anima con l’entusiasmo dei tifosi che accolgono Milan Ricci, il nuovo volto rossonero, allo store di Via Dante. Tra abbracci, selfie e autografi, il calciatore invita i supporter a portare a casa lo scudetto, mentre si attende con trepidazione l’arrivo di Modric, previsto per fine mese. Un momento di grande festa che alimenta la passione per il club più amato di Italia.

In Via Dante il neo acquisto del Milan saluta i tifosi tra abbracci, selfie e autografi sulla nuova maglia numero 4 rossonera. Previsto per fine mese l'arrivo di Modric. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, Ricci incontra i tifosi allo store: "Portaci lo scudetto"

In questa notizia si parla di: milan - tifosi - ricci - incontra

Finale Coppa Italia, tifosi del Milan danneggiano la Curva Sud: rovinati i seggiolini - Nella finale di Coppa Italia del 14 maggio, il Bologna ha trionfato 1-0 contro il Milan, grazie al gol di Dan Ndoye.

VIDEO MN - Ricci incontra i tifosi del Milan: autografi e tanti sorrisi per il nuovo centrocampista rossonero Vai su X

? Samuele #Ricci è da poco arrivato a Casa #Milan per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero. (Via @lorenzodeangelis_ ) Vai su Facebook

Milan, Ricci incontra i tifosi allo store: Portaci lo scudetto; VIDEO MN - Ricci incontra i tifosi del Milan: autografi e tanti sorrisi per il nuovo centrocampista...; Milan, primo bagno di folla per Ricci: “Subito entusiasmo tra i tifosi”.

Milan, Ricci incontra i tifosi allo store: "Portaci lo scudetto" - In Via Dante il neo acquisto del Milan saluta i tifosi tra abbracci, selfie e autografi sulla nuova maglia numero 4 rossonera. Lo riporta gazzetta.it

MN24 – Ricci Milan, oggi il centrocampista sarà presente all’AC Milan Store di via Dante a Milano. I dettagli - Ricci Milan, il centrocampista italiano incontrerà oggi i tifosi rossoneri all’all’AC Milan Store di via Dante a Milano. Da milannews24.com