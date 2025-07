Ex party girl anni ’90 oggi attivista impegnata per la salute delle donne Dalla Londra Britpop al wellness consapevole nel giorno del ritorno degli Oasis

Da girl ex party anni '80 a protagonista di un riscatto personale e sociale, Meg Mathews incarna oggi una voce forte per la salute e il benessere femminile. Mentre gli Oasis tornano in scena dopo 16 anni, il suo percorso riflette un'evoluzione sorprendente: dalla ribellione del Britpop alla consapevolezza del wellness. Un esempio di trasformazione autentica, che ci ricorda quanto sia potente reinventarsi nel tempo. Chi è...

N el giorno in cui gli Oasis si riuniscono per l’attesissimo tour dopo 16 anni, riemerge – tra post nostalgici e slideshow anni ’90 – un volto familiare per chi ha vissuto l’epoca Britpop dall’interno: Meg Mathews. Non solo ex moglie di Noel Gallagher, ma personaggio a sé, con un passato da icona di stile ribelle e un presente da imprenditrice e attivista. Meg Mathews, da ex di Noel Gallagher a paladina delle donne mature. guarda le foto Chi è Meg Mathews: dalla scena cool di Londra a (ex) moglie di Noel Gallagher. Meg Mathews è stata una delle figure simbolo della Londra glamour degli anni ’90. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ex party girl anni ’90, oggi attivista impegnata per la salute delle donne. Dalla Londra Britpop al wellness consapevole, nel giorno del ritorno degli Oasis

