Ancora qualcosa sul Budapest Pride

Ancora qualcosa sul Budapest Pride, una celebrazione che ha lasciato il segno. Con circa 200.000 partecipanti, l’evento si conferma come uno dei momenti più significativi per i diritti LGBTQ+ in Europa, attirando sguardi e attenzione internazionale. I media sottolineano il suo ruolo di catalizzatore di cambiamenti sociali e di visibilità. Ma cosa ci insegna questa grande manifestazione? È il simbolo di una società che cresce e si apre al futuro.

Torniamo un attimo al Budapest Pride una settimana dopo il suo svolgimento. Le stime dicono che i partecipanti sono stati circa 200.000, un successo; i media sostengono che si è . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ancora qualcosa sul Budapest Pride

In questa notizia si parla di: budapest - pride - appeared - first

Budapest Pride, Scalfarotto (Iv): "Questa è l'Unione Europea e qui i diritti si rispettano" – Il video - Benvenuti a Budapest, nel cuore dell'Europa, dove i diritti umani sono al centro di ogni discussione.

The recent ban of the Budapest Pride march by the Hungarian authorities is yet another alarming example of the erosion of fundamental rights within the European Union. Banning a peaceful demonstration in support of the LGBTIQ+ community is a direct violat Vai su Facebook

Budapest Pride Could Be a Hollow Victory for Hungary's Opposition - It also highlighted the geographic and political obstacles facing Hungary's opposition. Riporta msn.com

Biggest-ever Budapest Pride defies Orban ban in Hungary - Record numbers of people marched in the Budapest Pride parade Saturday, defying a government ban that marked a major pushback against LGBTQ rights in the European Union. Come scrive france24.com