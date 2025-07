Fair play finanziario l’Uefa multa la Roma per 3 milioni Ok Milan e Inter

Il fair play finanziario dell’UEFA torna sotto i riflettori, e questa volta colpisce la Roma con una multa di 3 milioni di euro. La sanzione riflette le conseguenze di aver superato leggermente i limiti stabiliti per il bilancio 2024, un avvertimento importante per tutti i club europei. Mentre Milan e Inter restano al centro delle attenzioni, la sfida tra regole e ambizioni continua a plasmare il futuro del calcio italiano.

Non aver rispettato i paletti del Fair play finanziario costa tre milioni di euro alla Roma. A tanto ammonta la sanzione elevata dall'Uefa alla società giallorossa, rea di aver "leggermente superato l'obiettivo intermedio stabilito per l'esercizio finanziario che si concluderà nel 2024". La decisione è stata adottata dalla Prima Camera dell'Organismo di controllo finanziario dei club (CFCB) della Uefa, presieduta da Sunil Gulati. Milan e Inter, assieme al Monaco, all'Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, Besiktas, Trabzonspor e Royal Antwerp "hanno tutti raggiunto gli obiettivi finanziari intermedi stabiliti per l'esercizio finanziario che si concluderà nel 2024", si precisa.

