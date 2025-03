Terzotemponapoli.com - Napoli, Fedele attacca Conte: “Stesse statistiche di Mazzarri, ma lui fu esonerato”

Unancora in convalescenzaEnrico, noto dirigente sportivo, non usa mezzi termini per descrivere il momento del. Intervenuto a ForzaSempre su Radio Marte, ha criticato la gestione della squadra da parte di Antonio. Secondo, ilè ancora lontano dalla sua forma migliore, e non basta una buona prestazione contro l’Inter per far dimenticare le difficoltà. “Vi fate abbindolare da dieci minuti buoni”, ha dichiarato, sottolineando come i nerazzurri in quell’occasione fossero sottotono.: Il confronto conha poi paragonato la situazione attuale a quella di Walter, ricordando che l’ex tecnico fucon risultati simili a quelli ottenuti danelle ultime sette partite. “Il calcio è strano”, ha aggiunto, evidenziando come, nonostante una media punti da retrocessione, ilsia comunque a soli tre punti dall’Inter in un campionato che definisce “mediocre”.